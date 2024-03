Há oito anos que Rihanna não dava um espetáculo (com exceção da atuação no Super Bowl, em 2023) no entanto, eis que esta sexta-feira, 1 de março, a cantora levou ao rubro os convidados do casamento de um multimilionário indiano.

Falamos de Anant Ambani, filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico do continente asiático.

Pela performance, Rihanna terá pedido seis milhões de dólares, aproximadamente 5,5 milhões de euros.

Um dos convidados presentes da cerimónia partilhou diversos vídeos do concerto (que poderá ver na galeria).

Em declarações ao Entertainment Tonight, uma testemunha que assistiu a tudo, afirmou: "A Rihanna atuou durante 40 minutos na cerimónia antes do casamento. Estava tão feliz por ter voltado a atuar. Tem a sua própria energia e aura em palco".

