Uma infância difícil

PhilipMountabatten Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg, príncipe da Grécia e da Dinamarca, nasceu a 10 de junho de 1921 na ilha grega de Corfu. Apesar do seu estatuto social e de ter nascido no seio da família real grega, com fortes ligações às Casas Reais da Dinamarca e da Prússia, não teve uma infância muito fácil. Fruto do casamento da princesa Alice de Battenberg com o príncipe André da Grécia, uma revolução obrigou a família a deixar a Grécia e a exilar-se em França.

“O HMS Calypso, um navio canhoneiro real, foi enviado [pelo rei George V] para retirar a família de Corfu. Reza a lenda que o príncipe de 18 meses foi levado dentro de uma caixa de laranjas”, refere um perfil sobre o duque de Edimburgo publicado pelo jornal britânico The Independent.

Na altura Philip, juntamente com os pais e as quatro irmãs, estabeleceram-se na comuna francesa de Saint-Cloud mas por pouco tempo. O casamento e consequente mudança das irmãs para a Alemanha, o abandono do pai e o internamento da mãe num sanatório na Suiça, fizeram com que Philip, o filho mais novo da família e na altura com 10 anos, ficasse aos cuidados de familiares.

A sua infância e adolescência foram passadas entre Inglaterra e Alemanha, tendo-se mudado para a Escócia em 1933 onde frequentou a escola Gordonstoun até ser admitido na Britannia Royal Naval College (BRNC). Foi nesta escola em Dartmouth que viria a conhecer Kurt Hahn - um pedagogo alemão que viria ajudá-lo a fundar o galardão DoEf - e a sua futura esposa, a princesa Isabel II, durante uma visita à instituição.

“[A minha casa] Era onde eu estava naquele momento. Tinha uma grande família. [...] Simplesmente vivi a minha vida. Nunca me tentei psicoanalisar a todo o momento”, disse quando questionado sobre o quão desconcertante foi a sua infância no documentário da BBC The Duke at 90.

O início da carreira naval

Durante os 12 anos em que esteve ao serviço da Marinha britânica, Philip recebeu diversas distinções e promoções, entre elas a “Greek War Cross of Valour”, uma das mais altas condecorações militares que distingue atos de bravura e liderança notável no campo de batalha. Aos 21 anos bateu um recorde ao tornar-se no Primeiro Tenente mais novo do navio de guerra HMS WALLACE. Para além da participação na batalha naval do cabo Matapan, Philip presenciou a rendição do Japão na Baía de Tóquio e que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial.

“Estar na Baía de Tóquio com a cerimónia de rendição a acontecer no campo de batalha que estava a quê, a 180 metros e podia ver o que se passava com um par de binóculos, foi um grande alívio”, disse durante uma entrevista para o programa Britain at Sea da BBC Radio 4.

Após o seu enlace com a princesa Isabel II, foi destacado pela Marinha Britânica para servir em diversas partes do mundo, o que o obrigou a estar longe da família. Mas aquela que tinha tudo para ser uma carreira naval promissora, terminou de forma abrupta com a morte repentina do rei George VI. Após a coroação de Isabel II, Philip deixou a carreira naval e sucedeu ao sogro ao ser nomeado Capitão Geral da Marinha Real, um lugar agora ocupado pelo neto Harry, refere o site oficial da família real.

O casamento

O casal começou a namorar à distância, trocando correspondência enquanto Philip ainda estava na Marinha. De acordo com o perfil do The Independent, na altura o romance não foi muito bem visto pelo pai da princesa, o que obrigou a uma série de mudanças na vida do futuro duque de Edimburgo: naturalizou-se, fez a sua conversão religiosa e renunciou ao seu título real.