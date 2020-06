O príncipe Philip de Edimburgo é conhecido pela sua mordacidade e irreverência. Recorde algumas das suas declarações mais famosas:

“É um terrorista?”

(Comentário tecido depois de ver um homem com barba enquanto desejava bom ano novo a um grupo de pessoas, durante a sua estadia em Sandringham, na passagem de ano de 2017 para 2018).

"Declaro isto inaugurado, seja lá o que for"

(Durante uma visita ao Canadá em 1969).

"As coisas começam a cair"

(Quando estava prestes a completar 90 anos, em 2011).

"As crianças vão à escola porque os pais não as querem em casa"

(Ao falar com Malala Yousafzai, que quase morreu nas mãos dos talibãs por defender o direito à educação das crianças, em outubro de 2013. Yousafzai riu-se).

"Tem muitos membros da sua família aqui presentes esta noite"

(Ao fazer uma piada com o apelido do empresário Atul Patel, o segundo mais comum da Índia e o 24º no Reino Unido, numa receção oficial que antecedeu a visita de estado do presidente da Índia Pratibha Patil, em outubro de 2009).

"Sabia que estão a criar cães que comem para os anoréticos?"

(Em conversa com uma mulher cega que estava acompanhada do seu cão-guia, em 2002).

"Ainda continuam a atirar lanças?"

(Disse a um aborígene australiano, em 2002).

"Nunca vai voar, está muito gordo"

(Disse a um menino de 13 anos que lhe confessou que sonhava em ser astronauta, em 2001).