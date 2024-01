Foi oferecido a Travis Kelce um anel personalizado no valor de um milhão de dólares caso o jogador pretenda pedir Taylor Swift em casamento.

A estrela da NFL, de 34 anos, namora com a cantora, da mesma idade, desde julho do ano passado, e os dois estiveram recentemente no centro de rumores que avançavam a possibilidade de poderem vir a ficar noivos em breve.

O designer de joias Steven Singer, de Philadelphia, disse agora que está tão emocionado com a perspetiva de o casal poder dar esse passo, que está a oferecer à estrela da NFL um anel feito sob medida no valor de um milhão.

"Reconheço que o casal mais renomado do mundo tem muitas opções quando se trata de escolher anéis de noivado, caso se decidam casar. Se o fizerem, ficarei honrado em ajudar a projetar um anel verdadeiramente extraordinário exclusivamente para eles", afirmou Singer em entrevista à Page Six.

"A minha filha é uma grande fã da Taylor Swift e nós admiramo-la não apenas a ela, mas também os valores que ela defende", acrescentou.