Luísa Sonza abriu o coração para falar sobre as "sequelas" que guarda dos vários massacres de que já foi alvo nas redes sociais. A artista, de 23 anos, já sentiu na pele o ódio dos internautas, tendo recentemente sido inclusive acusada da morte do filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido.

"Tive que me mostrar muito forte desde o início da minha carreira, por todas as questões que nem preciso de falar. Sinto-me hoje um pouco mais solta e mais livre. Sou mais aceite, eu diria. Vejo o carinho das pessoas depois do Doce 22 [o segundo álbum da cantora]. Mas é uma eterna aprendizagem. É muito doido tudo o que aconteceu na minha vida, mas tento assimilar e cuidar das sequelas. Para mim, a visão ainda é um pouco turva, mas sinto mais o carinho das pessoas com a Luísa como artista e pessoa também", confessou, cita a revista Quem.

A mais recente polémica a envolver o nome da artista foi quando o ex-marido, Whindersson Nunes, perdeu o filho prematuro. João Miguel, fruto da relação com Maria Lina, morreu poucos dias após o parto, às 22 semanas de gestação.

Luísa Sonza viu-se envolvida na trágica notícia quando uma onda de ódio se apoderou das redes sociais - um momento particularmente doloroso que a fez ter medo da exposição pública.

"Tenho muito medo. Fico a pensar no que as pessoas vão pensar. Será que vão atacar-me? Nem preciso de falar dos traumas que tenho sobre isso. Não gosto nem de tocar nesse assunto porque deixa-me desconfortável. Mas é óbvio que fico um pouco com medo", acrescentou.

Por outro lado, a faceta mais negra da fama tornou-a mais forte. Luísa Sonza acredita que tem vindo a evoluir e atualmente consegue ter maior controlo sobre a sua vida.

"Cada vez mais quero ser narradora e dona da minha vida. Muitas vezes, deixei a sociedade e as pessoas serem donas da minha vida. Acho que tenho vindo a pegar as rédeas e a dizer: 'Eu sou isto'. [...] Comecei realmente a ter maior controlo da minha vida há um tempo para cá", rematou.

