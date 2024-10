Depois de Hugo Mendes do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, ter falado com Oceana Basílio na ModaLisboa, ficou na dúvida se a atriz estaria ou não solteira.

"O sorriso está comigo, que estou ótima. Há amor por mim mesma", começou por partilhar a atriz na altura.

"Sempre soube estar muito bem sozinha. Aprendi a não me deixar levar demasiado pelas emoções, pelas chantagens psicológicas que me faziam querer cuidar de alguém e aprender a pôr-me em primeiro lugar. Acima de tudo, a não aceitar que me quisessem mudar porque sei aquilo que sou e isso para mim é o mais importante", acrescentou.

O tema foi discutido no programa e Hugo Mendes acabou por receber depois informações sobre a vida amorosa da atriz. "Houve uma fonte realmente muito próxima que me veio esclarecer se Oceana Basílio está ou não numa relação. Depois do nosso programa, [a fonte] garantiu-me que a Oceana não está na relação que estava a viver, portanto, está solteira", revelou.

Leia Também: Andrew Garfield está solteiro. Kate Tomas confirma separação