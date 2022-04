Manuel Luís Goucha esteve à conversa com David Carreira, entrevista que vai para o ar no próximo sábado, no 'Conta-me', como já tinha sido anunciado no início da semana.

Nas redes sociais, tanto o apresentador como David Carreira já se tinham manifestado sobre este momento. No entanto, esta quinta-feira, 7 de abril, David Carreira voltou a destacar a entrevista.

"Obrigado, Manuel Luís Goucha, pelo teu carinho e pela tua amizade. Foi uma conversa muito especial, e sábado às 14h podem conhecer-me melhor na TVI", disse.

