Depois de ter estado com Cristina Ferreira num direto que se destinou a apresentar as novidades da TVI para 2021, ao lado do novo parceiro televisivo, Marco Horácio, Pedro Fernandes reagiu com muita felicidade à grande novidade.

"Finalmente já podemos revelar que estamos juntos no Late Night de sonho que nunca sonhámos fazer. Andamos em brainstorm há várias semanas e a única coisa que podemos adiantar é que isto vai acabar a bem ou a mal", começou por escrever na sua página de Instagram.

"Obrigado Cristina Ferreira pela coragem de dares liberdade total a estes dois parvos. Brevemente na TVI", rematou.

