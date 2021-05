Sendo uma inspiração e referência, Ruy de Carvalho foi novamente homenageado, tributo que destacou não só os seus 78 anos de carreira como os 94 de vida.

O ator viu o seu percurso a ser recordado na exposição 'Retratos Contados de Ruy de Carvalho', comissariada por Nélson Mateus, que foi inaugurada na Casa do Artista e onde pode ser vista na Galeria Raul Solnado, sem qualquer custo, de segunda-feira a sábado, entre as 19h00 e as 22h00, e domingos das 18h00 às 20h00.

Um evento também solidário, pois Nélson Mateus ofereceu em nome de toda a organização da exposição um cheque de mil euros à Casa do Artista. “Espero que este seja o primeiro de muitos”, afirmou, entregando o montante a José Raposo, diretor da instituição.

Por sua vez, José Raposo fez questão de agradecer o contributo, assim como a iniciativa de homenagear “uma referência do teatro e da cultura portuguesa”. “Merece isto e muito mais”, acrescentou, referindo-se a Ruy de Carvalho.

“E faz todo o sentido ser esta casa que é a casa dele, a nossa, é a Casa do Artista”, continuou. “Obrigado ao Ruy de Carvalho por ser o Ruy de Carvalho”, completou.

Paula de Carvalho – Filha de Ruy de Carvalho

Em conversa com o Fama ao Minuto, Paula de Carvalho, que acompanha sempre o pai, Ruy, destacou que algumas das fotografias presentes na exposição foram fornecidas por si, mas havia outras que “não conhecia”. “Está muito bonita”, comentou.

Com muitas memórias carinhosas guardadas no seu coração, Paula de Carvalho destaca, entre elas, “o seu pai de mão dada consigo”.

“É uma inspiração para nós e para muita gente. Ele ainda está muito bem, com vontade, com projetos. E acho que enquanto estiver assim, com estes projetos, é muito bom para ele”, acrescentou, deixando uma mensagem simples e ternurenta para o pai: “Amo-o muito”.

João de Carvalho – Filho de Ruy de Carvalho

Para João de Carvalho, também ator e filho de Ruy, “é uma honra a Casa do Artista ter recebido esta exposição porque esta é a Casa”.

“Não se conseguiu trazer muito mais coisas porque não havia espaço para meter as fotografias todas”, disse, referindo-se à vida do pai.

Sendo uma exposição também de memórias, João recorda, sobretudo, as idas para o teatro com o seu pai. “Desde criança, sempre me levou para o teatro”.

Atriz Paula Marcelo- "Ele é um doce de pessoa"

Entre as caras conhecidas que marcaram presença no evento esteve a atriz Paula Marcelo. “Achei lindíssima, tem fotografias lindas. Acabamos por ver a juventude dele, peças antigas, é sempre bonito. E eu como sou uma fã incondicional dele e tive o privilégio de conseguir fazer uma peça com ele, acabo por me emocionar um bocadinho mais”, partilhou com o Fama ao Minuto ao falar da exposição.

Para Paula Marcelo, Ruy de Carvalho “é um doce de pessoa, um cavalheiro, um profissional 100% e depois um bom amigo”.

Entre as memórias que guarda da sua carreira na arte de representar, uma das mais especiais foi o momento em que trabalhou pela primeira vez com Ruy. Um sonho que se tornou realidade.

Atriz Rosa Villa – "É uma homenagem merecida"

Quem também não faltou à inauguração da exposição sobre a vida de Ruy de Carvalho foi Rosa Villa, que se mostrou muito agradada com tal tributo.

“É uma homenagem merecida”, afirmou, reconhecendo que o ator é uma “inspiração”. “O Ruy é uma pessoa com carisma, com atitude. Quando vejo o Ruy em cima do palco, não estou a ver o Ruy, estou a ver uma personagem feita por uma pessoa fabulosa que é ele, porque ele é um grande ator”, salientou.

Apesar de nunca ter contracenado com o colega, Rosa Villa ainda espera vir a concretizar este desejo. “É uma pessoa maravilhosa e gosto muito dele, amo-o mesmo de coração”, rematou.

