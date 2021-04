A notícia da morte do príncipe Filipe abalou o mundo e o Reino Unido uniu-se numa onda de tributos que se multiplicam pelas ruas.

Muitos britânicos dirigiram-se às imediações do Castelo de Windsor, onde o marido da rainha Isabel II perdeu a vida na manhã deste 9 de abril, para deixarem flores.

O mesmo aconteceu no centro de Londres: Em redor do Palácio de Buckingham cresce um manto de flores e cartazes com mensagens de admiração; Já na praça Piccadilly Circus, está a ser exibida uma imagem do duque de Edimburgo com as datas do seu nascimento e morte (1921 - 2021).

