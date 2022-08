"Celebrar a dançar. Celebrar a agradecer. Celebrar a abraçar. Celebrar a gargalhar. Celebrar a beijar. Obrigada a todas as pessoas do meu coração". Foi com estas palavras que Catarina Furtado começou a publicação que fez na sua página de Instagram e onde destaca os festejos dos 50 anos de vida.

Depois de ter assinalado a data com a partilha de uma reflexão, a apresentadora voltou a recorrer ao Instagram para deixar uma nova mensagem.

"O meu afilhado Carlos ofereceu-me uma fita abençoada por Iemanjá e 50 rosas brancas que eu lancei ao mar. Há 22 anos já tinha escrito a letra 'História de Pedra' sobre esta poderosa Rainha do Mar para o álbum Cristal da Ala dos Namorados. 'Joga a dor no mar e pede para Iemanjá levar...'", escreveu.

"Não tenho dores pessoais para lançar mas acreditem que pensei em cada dor que tenho testemunhado, das centenas de pessoas (e sobretudo mulheres) que todos os dias são violadas nos seus direitos e não podem celebrar um aniversário como eu hoje o fiz! Pedi saúde e um mundo menos egoísta e desigual. Amanhã começa uma nova etapa", completou.