Rita Pereira desfrutou ao máximo do concerto que Rosalía deu na noite desta quinta-feira, 8 de junho, no festival Primavera Sound. A artista partilhou imagens do evento nas redes sociais, com destaque para o visual poderoso que escolheu para a ocasião.

Conforme poderá ver pela publicação de seguida, a atriz, de 41 anos, elegeu um casaco comprido de napa e padrão cobra, em tons de verde, conjugando a peça com um sensual conjunto, de calções e top preto, coberto com um macacão de rede.

Para finalizar em grande, Rita brilhou com umas botas 'texanas'.