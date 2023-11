Máxima da Holanda está em visita a França, onde já participou em alguns eventos. Esta quarta-feira, dia 30, a rainha esteve na exposição da artista holandesa Viviane Sassen 'Phosphor: Art & Fashion', na Maison Européenne de la Photographie, uma ocasião na qual surpreendeu os seus admiradores mais atentos.

Se há elemento da realeza europeia que gosta de misturar cores e padrões é Máxima, que sempre habituou os seus 'fãs' a visuais bastante coloridos e repletos de acessórios, muitas vezes em tamanho 'maxi'.

No entanto, desta vez surpreendeu em escolher um look monocromático e em tom neutro. A mulher do rei Guilherme usou um vestido pelo joelho em tom camel, uma peça de Claes Iversen que conjugou com sapatos de salto da mesma cor.

O resultado é um look elegante, que poderá ver na galeria.