No passado fim de semana, no dia 6 de abril, Selena Gomez esteve em Nova Iorque para um evento relacionado com a sua marca de maquilhagem, a Rare Beauty.

Para a ocasião, cujo objetivo foi o lançamento do seu novo blush, a artista e empresária brilhou com um visual muito feminino, que conquistou o coração dos seguidores.

Gomez conjugou um delicado vestido cor-de-rosa bebé, com sapatos e sobretudo da mesma cor.

O penteado, de inspiração vintage, também não passou despercebido.

