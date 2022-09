A apresentadora surgiu com um look a seguir as próximas tendências.

Cristina Ferreira já está a piscar o olho à próxima estação. Hoje, 21 de setembro, a apresentadora partilhou na sua conta de Instagram o visual que escolheu para um noite em plena Lisboa. Conforme poderá ver pela publicação, a comunicadora combinou um blazer preto oversized com uns jeans negros justos e botas de cano alto. Os elogios a Cristina pela escolha não tardaram em chegar. Leia Também: Cristina Ferreira apresenta elenco feminino da próxima novela da TVI