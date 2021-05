"Boneca", "tão linda" e "perfeita" foram alguns dos elogios que os seguidores de Rita Pereira deixaram na sua caixa de comentários do Instagram depois da artista ter partilhado o visual que escolheu para o mais recente programa do 'All Together Now', da TVI.

"Dia da mãe e dia de All together Now Kids!!!!! Falta pouco para começar e garanto-vos que vai ser especial", afirmou a artista na legenda da publicação mostrando-se muito entusiasmada com o concurso, desta vez dedicado aos mais novos.

De 0 a 10, quantos pontos merece este visual?

