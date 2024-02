Mais uma antestreia, mais um visual marcante de Zendaya.

Este domingo, 25 de fevereiro, a estrela de Hollywood esteve em Nova Iorque para a apresentação do seu novo filme: 'Dune: Part Two.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens na galeria, a atriz elegeu um vestido longo, branco, com aplicações em 'cascata' no fundo. Destacou-se, igualmente, a zona do decote e ancas com uma transparência assimétrica.

Vale notar que, recentemente, Zendaya deu muito que falar com outro visual de inspiração 'robótica'.

Recorde: O visual bizarro de Zendaya para antestreia de 'Dune'