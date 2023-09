Meghan Markle continua a dar nas vistas com os visuais com que surge nos Invictus Games, que decorrem esta semana na Alemanha.

Esta quinta-feira, 14 de setembro, a duquesa de Sussex deslumbrou com um conjunto camel, uma das suas cores preferidas.

O visual foi usado numa encontro com representantes da NATO a propósito do evento desportivo. Para a ocasião, Meghan estreou uma blusa em cetim da marca L'Agence que conjugou com umas calças (estilo pantalonas) de Gabriela Hearst. Os sapatos eram Manolo e os óculos de sol Miu Miu.

Veja os detalhes da indumentária na galeria.

