Margot Robbie tem estado no centro das atenções na sequência da estreia do filme 'Barbie', onde é protagonista, e os fãs sentiram que era o momento ideal para recuperar um vídeo da atriz que foi gravado no ano passado.

Para mostrar como Margot Robbie é "perfeita", os seguidores da estrela australiana destacaram nas redes sociais as imagens onde aparece a falar em língua gestual com um fã surdo.

De acordo com o Page Six, o referido vídeo foi gravado na estreia do filme 'Amsterdam' em Londres, no ano passado. A atriz disse ao fã que tinha sido "um prazer conhecê-lo". De seguida, tiraram uma selfie para mais tarde recordar.

Veja, ou recorde, este momento nas publicações abaixo: