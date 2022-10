Diana Chaves deslumbrou na terça-feira, 11 de outubro, com o look escolhido para conduzir a emissão do programa 'Casa Feliz', da TVI.

A atriz e apresentadora combinou um vestido comprido de malha, de cor azul, combinado com umas botas de salto alto cor de rosa.

O vestido da marca Self-Portrait colheu os mais rasgados elogios de fãs e admiradores. A peça encontra-se à venda no site da Loja das Meias por 440 euros.

