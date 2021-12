Maria Cerqueira Gomes confessa-se apaixonada pelo Natal e pelo espírito da época, mas assegura que este sentimento não se estende à Passagem de Ano.

Em conversa com a imprensa num evento recente, a comunicadora assume: "A última Passagem de Ano passei a dormir. Não ligo nenhuma ao Ano Novo, zero, nada".

"Diz-me mais acordar dia 1 de janeiro, como fiz o ano passado, e ir dar um passeio na praia com o meu filho", realça, recordando "o dia lindo" do qual desfrutou, ao lado do filho mais novo, o pequeno João, na entrada em 2021.

Há contudo um motivo para que Maria não tenha especial ligação com a Passagem de Ano, é que para a apresentadora o seu ano renova em setembro. "Sinto muito mais que a minha Passagem de Ano é em setembro, muito mais do que em janeiro", refere, por fim, assegurando que o início de 2022 não será celebrado de forma particularmente especial.

Leia Também: Carvão? O curioso presente que Maria Cerqueira Gomes recebeu da mãe