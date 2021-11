A trágica morte de Marília Mendonça na passada sexta-feira, 5 de novembro, deixou o Brasil em choque. A artista de 26 anos perdeu a vida na sequência da queda do avião onde circulava com a sua equipa, entre Goiânia e Caratinga, no Vale do Rio Doce.

Conforme evidenciam vários meios de comunicação brasileiros, no dia 4 de maio de 2020, quase um ano antes de morrer, a cantora fez uma publicação na sua conta de Twitter que muitos internautas consideraram como uma predominação em relação ao que iria acontecer.

"Gente, mas eu sonhei com água, queda d’água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu", escreveu Marília.

Note-se que o avião caiu perto de uma cascata na serra de Caratinga, daí o tweet ter-se tornado viral.

Numa outra publicação, desta vez em novembro de 2019, a artista confessava o seu medo em andar de avião: "Cada um nas suas dificuldades, eu trocaria qualquer coisa não ter que ficar pegando avião. Só para ficar pertinho da família. Mas, é isso! Somos mais fortes do que imaginamos!".

Leia Também: A despedida de Marília Mendonça. Fãs junto da família e amigos no adeus