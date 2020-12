Em casa de George Clooney, o Pai Natal não 'aparece' apenas na noite de 24 de dezembro, mas sim ao longo de toda a época festiva. Foi esta a forma que o ator encontrou para que os filhos, os gémeos Ella e Alexander, de três anos, se portem bem.

Em entrevista ao 'The Late Show with Stephen Colbert', o ator contou que se faz passar pela personagem mais adorada pelos mais pequenos e finge que passou por sua casa apenas para verificar se as crianças estão a ser bem comportadas.

George Clooney fica à porta do quarto dos filhos, a imitar uma outra voz, deixando Ella e Alexander convictos de que estão a ser observados. A ideia, garantiu, tem funcionado na perfeição.

