Cristina Ferreira esteve esta tarde de quarta-feira, 26 de abril, a conduzir a emissão do 'Diário' de 'O Triângulo', altura em que revelou os nomes das duas concorrentes salvas das nomeações.

Carolina Aranda, com 50% dos votos, e Isa Oliveira, com 36%, estão fora do grupo de concorrentes em risco de expulsão por terem sido, até ao momento, as duas participantes com maior percentagem.

Vale lembrar que assim continuam nomeados Lara Moniz, Rafael Mota, Tamara Rocha e Zézinho. A votação é para salvar.

