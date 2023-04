Os participantes d'O Triângulo', da TVI, foram na tarde de sexta-feira, 21 de abril, castigados por não cumprirem as regras do reality show.

"Por um vão pagar todos", alertou o Mestre, divulgado em direto no 'Diário, apresentado por Mafalda Castro', imagens que mostraram os participantes a falarem em código, sussurrarem e não usarem o microfone.

Como forma de castigo, a produção retirou ao grupo "mil euros do prémio final". Com o Mestre a alertar: "da próxima vez não vou ser tão brando".

