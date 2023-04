Manuel Luís Goucha recebeu hoje, 20 de abril, no seu programa das tardes na TVI, Alice Santos, ex-concorrente de 'O Triângulo' e polémica influencer, devido às declarações que já fez nas redes sociais sobre saúde.

"Acredita em tudo o que diz?", questionou o apresentador

"Sim", notou Alice, garantindo que não se arrepende das posições controversas que defende.

Confrontada com as declarações que fez sobre a depressão, a convidada notou que quando falou era no sentido da medicina preventiva, mas que tem a noção que há casos mais graves que precisam de intervenção médica.

"Uma pessoa que esteja com uma forte depressão olhe que não a trata só pondo-se uma hora sol", notou o apresentador.

Revelando ainda que não acredita nas vacinas, não tendo, por isso, se vacinado contra a Covid-19, Alice foi confrontada por Goucha: "A Alice faz parte dos negacionistas?", perguntou.

A concorrente não respondeu diretamente, referindo apenas que teve acesso a informações que a levaram a posicionar-se de forma diferente.

"Prefiro demorar mais tempo a curar-me, mas de forma natural, do que ter a necessidade de ir buscar um medicamento", sublinhou.

Veja o momento: