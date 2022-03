O programa 'Júlia', da SIC, colocará no ar esta segunda-feira uma entrevista única com Tomás Santos. O ator de 'Morangos Com Açúcar', condenado a 11 anos de prisão por tráfico de droga, aceitou quebrar o silêncio sobre a sua história de vida numa conversa reveladora com Júlia Pinheiro.

"Não há ninguém que esteja no mundo do crime que pode dormir bem", revela o ator, que ainda se encontra a cumprir pena.

Tomás conversou com Júlia Pinheiro durante a última saída precária.

"Durante os primeiros anos os meus filhos, os mais velhos, achavam que eu estava a trabalhar numa fábrica. Foi sempre isto que foi dito, por opção, até ganharem consciência. Aí, então, houve uma visita em que tive uma conversa com eles. Não tinha como adiar mais", revela ainda, referindo-se ao momento em que teve de contar aos filhos que estava preso.

O programa 'Júlia', recorde-se, vai para o ar às 16h10. Esta semana o formato será apresentado por Andreia Rodrigues, que estará a substituir Júlia Pinheiro devido ao facto de a comunicadora ter testado positivo à Covid-19.

