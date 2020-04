Kobe Bryant completava esta segunda-feira, dia 13 de abril, quatro anos desde que decidiu retirar-se da sua carreira de basquetebolista. A data foi marcante para os amantes da modalidade e para toda a família da estrela de NBA. Era o início de uma nova vida... que acabou por durar muito menos do que o esperado.

Vanessa Bryant, mulher do atleta, não deixou de assinalar a data nas suas redes sociais dedicando ao marido palavras verdadeiramente emocionadas.

"O meu marido trabalhou arduamente durante 20 anos. Deu tudo de si. Tudo o que ele queria era passar mais tempo com as meninas e comigo para compensar o tempo perdido. Ele queria estar lá em cada etapa e momento especial de cada um. Ele viveu apenas 3 anos e 9 meses depois de se retirar", começa por lamentar a esposa de Kobe Bryant, que além do marido ainda perdeu a filha Gianna, de 13 anos, no fatídico acidente de acidente de helicóptero que marcou o início de 2020.

Vanessa lamenta o pouco tempo que o marido teve para viver a sua 'reforma' e realça os muitos feitos que este conseguiu conquistar mesmo depois de ter deixado a carreira de basquetebolista, como por exemplo ter conseguido vencer um Oscar.

"Gostava de poder voltar aquela manhã todos os dias. Gostaria que eles tivessem um jogo local normal. A vida realmente não é justa. Isto não tem sentido", pode ainda ler-se na emotiva publicação.

A acompanhar as suas palavras, Vanessa acrescentou um vídeo do jogo de despedida de Kobe Bryant.

Recorde-se que Vanessa e Kobe Bryant tinham ainda outras três filhas em comum: Natalia, Bianca e Capri Kobe.