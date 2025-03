"José Castelo Branco contra-ataca", foi assim que Adriano Silva Martins iniciou o programa 'V+ Fama' desta quinta-feira, 20 de março.

"Depois do advogado de Roger Basile, filho de Betty Grafstein, usar o tema da violência doméstica como 'arma' no processo do apartamento de Nova Iorque, a defesa do socialite solicitou a tradução íntegra de documentos e depoimentos de testemunhas a seu favor e irá apresentá-los ao juiz nos EUA", explicou.

Adriano Silva Martins considera que José Castelo Branco "parece mais destemido do que nunca" e o comentador Pedro Caldeira não podia estar mais de acordo: "O Zé está com muita garra, que é uma coisa que nunca lhe faltou. Agora, pela experiência que tenho, as traduções de documentos têm de ser feitas por um tradutor oficial, o que normalmente leva o seu tempo e é muito caro".

E acrescentou ainda: "O facto de a defesa estar a pegar nestas 'grandes armas', vai ser muito bom para o Zé, porque assim vai poder dar o seu prisma lá nos Estados Unidos. Os americanos vão identificar-se mais com a versão do Roger e da Betty, mas ainda não ouviram bem a versão do Zé. Os juízes vão perceber que, apesar de ele ser uma pessoa extravagante e de o mandarem calar em tribunal, tem um bom advogado, tem tradutores oficiais e não é parvo nenhum".

Pedro Caldeira considera que esta estratégia "vai ser muito boa" para José Castelo Branco, "que estava a precisar de colocar um ponto final nesta brincadeira e defender-se à séria".

O apresentador Adriano Silva Martins explicou, por fim, que o socialite está a enfrentar este processo para poder ter direito à permanência na casa de Nova Iorque. "Na última audiência, foi surpreendido com o tema da violência doméstica que não era para ali chamado", concluiu.

