O emblemático encenador português Carlos Avilez morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 22 de novembro, aos 84 anos, e a perda está a merecer reações de vários atores conhecidos.

Avilez não resistiu a uma paragem cardio-respiratória, segundo revela um comunicado do Teatro Experimental de Cascais enviado às redações, e acabou por perder a vida já às 02:00 da madrugada.

A informação da morte tornou-se pública já ao fim da manhã, com Lídia Muñoz, neta da já falecida Eunice Muñoz, a ser uma das primeiras a manifestar-se. A atriz publicou uma fotografia de Carlos Avliez nas redes sociais e acrescentou somente a palavra "mestre".

Também Manuel Couto já reagiu. "Querido Carlos, obrigada por tanto que me deu! Que sorte a minha, tê-lo conhecido. Que perda tão grande para o teatro, mas que legado imenso que deixa! Palmas, sempre", escreveu a atriz no Instagram.

Minutos depois de conhecida a notícia, Noémia Costa fez uma publicação de homenagem: "Partiu o Mestre Carlos Avilez. Um homem que deu a sua vida ao teatro com uma dignidade enorme e que amava atores. Encenou inúmeras e inesquecíveis peças de teatro, com mestria e amor criou o Teatro Experimental de Cascais, em 1965, e não mais parou, até hoje, quando o pano da vida se fechou para ele. Vá em paz mestre Avilez. O teatro fica mais pobre. E nós também".

"O Carlos Avilez partiu, mas deixa-nos décadas de uma vida dedicada ao teatro", começa por escrever Diogo Infante na sua reação. O ator refere que o encenador "inspirou e moldou gerações de atores" recorrendo a "exigência", "paixão" e pela capacidade de fazer com que os atores se sentissem "especiais".

"O seu legado continuará seguramente através de todos aqueles que o conheceram e que puderam testemunhar a sua dedicação ao teatro. Pela minha parte, ficarei eternamente grato pelas oportunidades que me deu e pelo carinho com que sempre me tratou", conclui.

Manuel Luís Goucha publicou a mesma fotografia utilizada por Diogo Infante, mas na legenda optou por um texto mais curto e conciso. "O teatro perdeu um dos seus Mestres! Carlos Avillez. Deixa um imenso legado de amor à arte e resistência, cumprido talentosamente por muitos atores e atrizes que na sua escola se formaram. Obrigado Mestre Avillez", pode ler-se.

Fernando Luís escreve que "a arte de representar perdeu um mestre inigualável" e agradece por fim a Carlos Avilez. "Sempre no meu coração", remata.

Tânia Ribas de Oliveira opta por destacar o "talento", "humildade" e "generosidade" de um dos "maiores encenadores do teatro português". "Obrigada, mestre", diz ainda.

Carla Andrino deseja que Avilez "descanse em paz", deixando também um emoji de um coração branco na legenda.

Rita Salema refere que este é um "dia triste" e recorda os encontros que tinha com Avilez, nos quais "ficava a promessa, o desejo e a esperança". "Um beijo grande, cheio de admiração e orgulho, por tudo o que fizeste pelo teatro e por nós atores", escreveu também.

Sara Matos reagiu igualmente à morte do seu "primeiro professor e "mestre", começando por dizer que "não podemos falar de teatro em Portugal sem falar no grande Carlos Avilez".

"Vivo eternamente grata por tudo o me ensinou. Vive em mim em cada personagem que abraço. Vai sempre viver. Obrigada Carlos, a si lhe devo ter-me tornado actriz. Que lhe façamos todos as melhores homenagens. Abraço os meus colegas e família do Teatro Experimental de Cascais", acrescenta a atriz.

Maria Rueff agradece apenas a Carlos Avilez.

