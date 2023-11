Carlos Avilez morreu esta madrugada de quarta-feira, aos 84 anos. O encenador sofreu uma paragem cardio-respiratória no Hospital de Cascais, segundo informa um comunicado enviado às redações pelo Teatro Experimental de Cascais, que Avilez ajudou a fundar.

O encenador deu entrada na unidade hospitalar em causa na terça-feira, com uma indisposição, e viria a falecer perto das 02:00 da madrugada de hoje, diz ainda a agência Lusa.

Carlos Vitor Machado, mais conhecido por Carlos Avilez, nasceu em 1937 e estreou-se profissionalmente como ator em 1956, na Companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro, onde permaneceu até 1963. Foi também presidente do Instituto de Artes Cénicas, diretor do Teatro Nacional D. Maria II e diretor do Teatro Nacional de S. João.

Dedicou toda a sua vida ao teatro, com particular destaque para o trabalho que desempenhou no Teatro Experimental de Cascais, que completou 58 anos de existência no passado dia 13 de novembro.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, foi a primeira figura pública a reagir à morte de Carlos Avilez. Através do Facebook, deu conta da triste notícia e destacou que esta morte significa também "perder um pedaço da alma de Cascais e do teatro português".

