Tendo em conta as centenas de eventos onde a rainha Isabel II marca presença todos os anos é normal que tenha de conversar com muitas pessoas e que a certa altura fique cansada. Ora, segunda nota o Page Six, a monarca inglesa tem um sinal secreto, ou melhor dois, que faz quando se quer 'livrar' de uma conversa: rodar a aliança de casamento no dedo.

No Palácio de Buckingham é mais fácil. A rainha tem um botão discreto que pressiona sempre que pretende que um dos seus convidados saia, conforme, aliás, era demonstrado na série 'The Crown'.

Também segundo a revista People, quando Isabel II está em público e muda a mala de mão, acaba por transmitir o mesmo significado.

As informações foram confirmadas pelo historiador Hugo Vickers.

