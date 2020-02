Shakira tornou-se alvo de memes nas redes sociais com um movimento inusitado com a língua durante a sua atuação no Super Bowl, que decorreu no passado domingo, em Miami.

O gesto deu de tal forma nas vistas que suscitou curiosidade acerca do seu significado e, segundo o The Washington Post, já surgiram algumas teorias.

Há quem refira que o som era semelhante a uma expressão árabe que representa a alegria e a celebração. Por outro lado, há quem aponte que pode ser uma referência ao Carnaval de Barranquilha, que decorre na cidade natal de Shakira, na Colômbia.

Siga o link

Leia Também: Shakira vira meme após momento inusitado