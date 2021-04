Kate Middleton e o príncipe William celebram esta quinta-feira, 29 de abril, o 10.º aniversário de casamento e a data foi celebrada na véspera com a divulgação de novos (e adoráveis) registos fotográficos do casal.

Depois de um primeiro retrato, da autoria de Chris Floyd, ter deixado os fãs radiantes, foi partilhado uma segunda fotografia em que os duques de Cambridge aparecem abraçados, estando Kate com a cara no peito do marido.

Príncipe William e Kate Middleton© Chris Floyd

Kate Middleton e o príncipe William subiram ao altar a 29 de abril de 2011, dez anos depois de terem começado a namorar. O casal conheceu-se na Escócia, enquanto frequentava a Universidade de St Andrews.

Dois anos depois de trocarem alianças, em 2013, nasceu o primeiro filho do casal, príncipe George. Em 2015, a família voltou a aumentar com o nascimento de Charlotte e, em 2018, com a chegada de Louis.

