Hailey Bieber falou dos desafios do seu casamento com Justin Bieber, com quem deu o nó em 2018.

“Ele ainda é a pessoa para quem quero voltar. Posso viajar para algum lado para trabalhar, mas fico sempre ansiosa para voltar a casa”, notou em declarações à Harper’s Bazaar.

“Acho que isso acontece por causa do esforço que está a ser feito pelos dois. No final do dia ele é o meu melhor amigo, mas é preciso trabalho para funcionar [a relação]”, continua,

“E depois sei que quando aparecerem os filhos será um novo desafio”, sublinha.

“Não precisas de resolver as coisas e casar, tu casas-te e resolves as coisas. Acho que a vida está sempre a mudar. Dia a dia, semana a semana, ano a ano. Acho que o exemplo perfeito disso são os últimos seis meses, em que ambos passamos por problemas sérios de saúde”, completa, notando que o casamento é na “saúde e na doença”.

