Inês Gutierrez começou o dia da melhor maneira. A apresentadora partilhou na sua conta de Instagram um retrato adorável no qual posa com João Montez e a filha de ambos, Maria Luísa, na cama.

"Agora a ronha de manhã, às vezes, também é a três. Atentem só no formato dos nossos olhos… podíamos ser todos da mesma família!", refere na legenda da publicação.

"Bom dia e, se estiverem de férias, comecem logo o dia com muito mimo, que só nos faz bem e, com a correria do trabalho, nem sempre há tempo", completa.

Leia Também: Inês Gutierrez partilha novas (e amorosas) fotografias da filha bebé