Duas décadas depois de Manuel Luís Goucha sair inesperadamente da RTP, onde trabalhava com Sónia Araújo no programa 'Praça da Alegria', o apresentador convidou a antiga companheira televisiva para abrir o coração numa entrevista inédita ao programa 'Conta-me', emitido este sábado na TVI.

Manuel Luís começou a conversa precisamente por abordar esse ponto e quis esclarecer se Sónia Araújo ficou "zangada" pela sua saída inesperada.

"Nunca conversámos sobre isto, apesar de muito se ter escrito. Não fiquei nada zangada. Acredito que tenha sido uma decisão muito solitária", esclareceu a apresentadora.

Contudo, a estrela da estação pública confessou que ficou "surpreendida" pela forma como Goucha lidou com a situação: "O que achei na altura… Já trabalhávamos juntos há sete anos e fiquei surpreendida por não me teres dito. Mas sei o que é ser convidada para outra estação e sei o que é ter de tomar essa decisão. Acredito que não o tenhas feito de ânimo leve. Fizeste o que achaste melhor para ti. Só me surpreendeu saber por outras pessoas".

Sónia Araújo recordou ainda que não dormiu na véspera do seu primeiro programa a solo e que contou com o incansável apoio de toda a equipa. "Tive de ser eu a dar a notícia aos telespectadores e não foi fácil. Fiz esse programa quase sem rede. Nesse dia, quando acabou o programa, tinha os meus colegas todos atrás das câmaras a darem-me força. Foi muito comovente", rematou.

