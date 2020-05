'The Last Dance', documentário que conta a história da grande lenda do basquetebol, Michael Jordan, está a ter um grande sucesso entre os espectadores. Contudo, há uma coisa que tem vindo a deixar os fãs intrigados. "Alguém deveria ver o que se passa com os olhos do Michael Jordan", notou um internauta no Twitter. "O que se passa com os olhos do Michael Jordan?", questionou outro.

A VICE teve a oportunidade de falar com um oftalmologista, que mesmo não podendo fazer nenhum diagnóstico, não deixou de mostrar a sua preocupação.

"Olhos amarelos não devem ser ignorados. São sinal de que mais alguma coisa se passa", afirmou.

Acerca do assunto já correram vários rumores sendo que alguns deles dão conta que o ex-atleta tem uma doença hepática. Nenhuma informação foi confirmada.

