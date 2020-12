São vários os momentos de maior tensão na quarta temporada da série da Netflix 'The Crown', mas sem dúvida que um dos que se destaca é quando a princesa Diana e Camilla Parker Bowles almoçam num restaurante chamado Ménage à Trois (perceba-se a ironia).

Apesar da cena parecer criada para trazer drama à história, a verdade é que tal aconteceu mesmo. Diana e Camilla eram amigas e só começaram a dar-se mal já depois do casamento.

"Em vez de explicar à Diana que a Camilla era uma ex-namorada, ele [príncipe Carlos] apresentou-a apenas como uma amiga. Não lhe passou pela cabeça que ela precisava de o saber antes de alguém lhe contar", descreve o biógrafo real Penny Junor no livro 'The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown'.

Apesar do almoço ter de facto acontecido, este não se passou no restaurante referido. Também não se sabe do que as duas falaram realmente, contudo, no seu livro Andrew Morton revelou alguns pormenores.

"Foi feito um convite amigável para um almoço. Foi durante aquele compromisso, marcado para que coincidisse com a digressão do Carlos à Austrália e à Nova Zelândia, que a Diana começou a suspeitar. A Camilla estava sempre a perguntar se a Diana iria caçar quando se mudasse para Highgrove. Perplexa com uma pergunta tão estranha, Diana respondeu que não. O alívio no rosto da Camilla foi notório. Mais tarde, Diana percebeu que a Camilla via o amor de Carlos pela caça como uma forma de manter o seu relacionamento com ele".

