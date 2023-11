Pode não parecer, mas a morte de Paul Walker já aconteceu há 10 anos. A 30 de novembro deste ano, assinala-se a primeira década sem o ator, o que motivou uma nova entrevista ao irmão Cody, feita pela revista People.

Hoje, com 35 anos, Cody lamenta que o irmão nunca tenha percebido o papel que desempenhou na vida dos que o rodeavam.

"É inacreditável que já se passaram quase 10 anos, porque não parece. Gostaria de poder dizer o quanto sinto a falta dele e qual o impacto que ele teve na vida dos outros, não apenas dos membros da sua família, mas das pessoas que o acompanhavam em todo o mundo", explicou Cody.

O irmão da estrela de 'Velocidade Furiosa' lembrou ainda a sua participação na saga, quando foi convidado para substituir o ator, em forma de homenagem, e assume a importância de ter falado com os colegas que conviveram com Paul. "Ele tratava todas as pessoas da mesma forma. Realmente significou muito ouvir histórias que eu nunca tinha ouvido e falar sobre essas memórias maravilhosas que eles têm com o Paul", explicou também.

De forma a dar continuidade à paixão que Paul Walker tinha em ajudar os outros, o irmão Cody assumiu a organização dos eventos intitulados FuelFest, com parte dos lucros angariados a reverterem para uma organização sem fins lucrativos.

