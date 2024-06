Matilde Breyner publicou novas imagens na sua página de Instagram, entre elas fotografias da filha Mia, e partilhou um 'desabafo' sobre a maternidade.

"O que muda depois de ter filhos", começou por escrever, enumerando depois:

"Muita coisa; Praticamente tudo; Três dias em casa dos avós sabem a um mês de férias num resort de luxo com pulseirinha".

De recordar que a bebé Mia nasceu em dezembro do ano passado e é fruto do casamento de Matilde Breyner com Tiago Felizardo.

