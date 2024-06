Matilde Breyner mostrou à filha Mia, pela primeira vez, o mar da Arrábida e este momento especial foi destacado pela mamã no Instagram.

"O ano passado, com ela na minha barriga, imaginei várias vezes o dia em que lhe ia mostrar o mar da Arrábida. Hoje foi o primeiro de muitos. Até porque esteve maior parte do tempo a dormir e quando lhe molhei os pés na água gelada o que recebi em troca é o que está na última fotografia. É uma questão de hábito, filha. Quem mergulha aqui, mergulha em qualquer parte do mundo", disse a atriz junto das fotografias que destacou na rede social. Veja as imagens deste momento na galeria.

De recordar que a bebé Mia, que nasceu em dezembro do ano passado, é fruto do casamento de Matilde Breyner com Tiago Felizardo.

