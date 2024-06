Matilde Breyner e Tiago Felizardo foram pais da bebé Mia há precisamente seis meses e a data não ficou esquecida. Este sábado, dia 8 de junho, a atriz 'presenteou' os seguidores com imagens únicas da menina desde que nasceu.

"Seis meses, meio ano, merece um registo com uma fotografia por cada mês de vida. O passatempo preferido é observar pessoas, como a mãe, e tem o bom feitio do pai. Dos três, acho que é quem tem o sentido de humor mais apurado. Adora água e quando não gosta de alguma coisa é só tocar a Baby Beluga (tem de ser a versão do Raffi) que o amuo passa logo", começou por partilhar a mamã na legenda das fotografias de Mia.

"Nasceu com um sinal morango (como os médicos lhe chamam) na cabeça, que tinha a forma perfeita de um coração quando começou a crescer. Vai desaparecer lentamente mas também não temos pressa", contou de seguida.

"É verdade quando dizem 'aproveitem porque passa tão rápido'. Nós estamos a aproveitar e a saborear cada segundo da melhor coisa do mundo", disse, por fim.

