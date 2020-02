O duque partilhou um vídeo relacionado com os Jogos Invictus. Consta que este ano contará com a participação do músico...

O príncipe Harry fez esta quinta-feira uma publicação nas redes sociais alusiva aos Jogos Invictus - evento multidesportivo criado por si - que este ano irá realizar-se em Haia, nos Países Baixos, em maio. Trata-se de um vídeo no qual aparece a simulação de uma conversa com Jon Bon Jovi na qual o cantor diz ter uma ideia para o evento. Sem justificar a relação do vocalista dos Bon Jovi com os jogos, o duque de Sussex deixou a dúvida no ar: O que está a dupla a tramar? Leia Também: Harry e Meghan Markle deixarão oficialmente os deveres reais em abril Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.