No dia 11 de setembro, Jon Bon Jovi viu-se no papel de um 'herói' ao salvar uma mulher que se preparava para saltar de uma ponte, em Nashville, Tennessee. O incidente foi captado pelas câmaras de vigilância e, mais tarde, divulgado pela Polícia Metropolitana da cidade. Tudo aconteceu quando Jon Bon Jovi e sua equipa se encontravam no local a gravar um videoclipe.

Nas gravações pode ver-se o cantor a falar de forma tranquila com a mulher e, a certa altura, a conseguir com que a mesma se afaste do corrimão da ponte pedonal. No momento final, foi registado um abraço entre os dois.

Em entrevista ao apresentador Stephen Colbert, durante o Festival de Cinema de Montclair, em Nova Jersey, Bon Jovi relembrou, pela primeira vez, o episódio com humildade e empatia.

"Fiz o que qualquer um de nós faria", rematou. "Aquela mulher mostrou um discurso completamente coerente e triste. Ela disse-me: 'Olhe para mim. Tenho vestida uma bata de papel, não tenho sapatos, não tenho telefone, não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Deixaram-me sair do hospital. Não estou suicida nem homicida'".

O cantor permaneceu ao lado da mulher até à chegada dos serviços de emergência. Após conseguir com que ela ficasse em segurança, Bon Jovi aconselhou-a a procurar ajuda.

Mais tarde, elogiou o trabalho da polícia, dos bombeiros e do terapeuta que, após tudo isto, cuidaram da jovem e a encaminharam para receber o apoio de que precisava. "Eu estava lá e fiz o que pude", disse o vocalista, deixando claro que, para ele, ajudar é uma obrigação humana.

