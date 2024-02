A rainha Camilla foi a anfitriã de uma receção que aconteceu no Palácio de Buckingham esta quarta-feira, 28 de fevereiro, e que contou com a presença de várias personalidades do mundo das artes.

Aqui destacamos três: os atores Tom Hiddleston, Luke Evans e o comediante Lenny Henry.

Estas personalidades fizeram parte do júri do concurso BBC's 500 Words Finalists, uma competição de escrita dedicada a crianças.

Veja as imagens na galeria.

