Ao longo dos últimos meses, The Weeknd tem vindo a apostar naquela que com certeza será uma das mais estranhas estratégias de marketing no mundo da música. Em março deste ano, o artista deixou os fãs assustados ao surgir com vários hematomas na cara. Acontece que estas marcas eram falsas, servindo apenas como referência a um dos seus trabalhos - 'Blinding Lights'.

Ora, este domingo, dia 23, na cerimónia dos American Music Awards, The Weeknd surgiu com o mesmo visual não só para aceitar um dos prémios, como também para interpretar duas músicas.

No entanto, olhando para as imagens, é possível ver que a celebridade fez questão de elevar a fasquia neste visual incomum. Em vez de surgir apenas com a maquilhagem 'efeito nódoas negras', The Weeknd surpreendeu ao apostar numa série de ligamentos do rosto, nos quais parecia que tinha sido submetido a intensos tratamentos médicos.

Veja o resultado final na galeria.

