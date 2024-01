Quem era adolescente na primeira década dos anos 2000 deverá lembrar-se bem da cantora Jojo e dos seus hits de grande sucesso, como 'Leave (Get Out)' e 'Too Little Too Late'.

Depois de o seu álbum de estreia, 'JoJo', ter sido disco de platina em 2004, quando tinha apenas 13 anos, a cantora lançou 'The High Road' dois anos mais tarde, em 2006. Tudo apontava para que fosse uma enorme promessa da música pop, talvez até a 'nova Britney Spears'. Mas foi então que, sem que nada o fizesse prever, JoJo deixou de estar sob os holofotes.

No entanto, isso não aconteceu por vontade própria. JoJo continuou a lançar músicas de forma independente, em plataformas como o YouTube, e a chegar aos seus fãs mais fervorosos, mas passou despercebida para o público em geral.

Alguns anos após o lançamento do seu segundo álbum, acabou por ser revelado que JoJo estava envolvida numa batalha com a sua gravadora, a Blackground Records, que terminou com a artista a processar a empresa em 2013 para poder quebrar o seu contrato, após diversos conflitos.

Depois de 'The High Road', Jojo só voltou a lançar outro álbum de estúdio 10 anos mais tarde, quando saiu 'Mad Love', em 2016, depois de ter conseguido finalmente terminar o contrato com a antiga gravadora.

Os álbuns 'JoJo' e 'The High Road', ambos lançados pela Blackground Records, estavam indisponíveis nas plataformas de streaming, o que levou a que a cantora decidisse regravar os dois trabalhos e deixá-los o mais idênticos possível com os originais, para que os fãs tivessem acesso às 'músicas da sua adolescência'.

Entretanto, em 2020, lançou o seu quarto álbum de estúdio, 'Good to Know'.

Leia Também: Ficção ou realidade? Keanu Reeves 'apanhado' com muletas e gelo no joelho