Keanu Reeves foi 'apanhado' de muletas e com gelo no joelho no set do seu mais recente filme, 'Good Fortune'.

Esta quinta-feira, o ator, de 59 anos, foi fotografado durante uma pausa nas filmagens, como relata a People.

Com um casaco bege, calças cinzentas e gravata verde, pantufas, a andar com recurso às muletas e gelo enrolado no joelho, é assim que podemos ver Keanu Reeves nas referidas imagens que estão já a circular nas redes sociais.

De referir que o filme 'Good Fortune' conta também, entre outros, com o ator Seth Rogen e a atriz Keke Palmer.

