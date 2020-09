Jeremy Irons é um dos atores mais talentosos do mundo. O inglês, de ascendência escocesa e irlandesa, teve uma carreira de sucesso no teatro, TV e cinema. Mas há muito mais em Jeremy Irons do que apenas o seu talento de representação.

Sabia que ele apoia o ioga para reclusos ou que foi a primeira celebridade a usar a fita vermelha da SIDA em público?

Estas são apenas algumas das muitas coisas incríveis que provavelmente não sabe sobre este fenomenal artista. Por isso, no dia em que o artista completa 71 anos de vida, fique a conhê-lo um pouco melhor com a galeria que preparamos para si!